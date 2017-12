Brugsen bygger til

- Novasol, der har kontor på Vig Lyng, ville gerne have mere plads, og de ville gerne flytte til Vig. Og vi ville gerne have flyttet rundt og ryddet op bag butikken og have bedre forhold i vores varegård, og det får vi nu.

I maj blev der derfor taget initiativ til at bygge nyt bag SuperBrugsen. Arkaden med de nuværende fire forretninger Nybolig, Toprens og Cantea Wallingruppen, forlænges med yderligere to sektioner, som Novasol flytter ind i 1. marts.

Det er 200 m2, der føjes til, og det er sket ved at fjerne et skur, grave en gastank ned i jorden og købe en stump jord af Odsherred Kommune.

I forlængelse af arkaden for enden af Torvestræde lå også et faldefærdigt hus, og det er nu revet ned.

- Vi får nu plads til en varegård op til bagbutikken, hvor vi skal have containere, pap og emballage, og et plankeværk så det ikke kan ses udefra. Samtidig etableres der seks nye p-pladser.

Han ser det som en win-win-situation for flere: SuperBrugsen og Nybolig får flere mulige kunder, og disse kan med det samme orientere sig om mulighederne for at blive fastboende, nu de alligevel er hos Novasol i forbindelse med at leje et sommerhus.