Brugsuddeler i SuperBrugsen i Højby, Henrik Andersen,tror på at fremgangen, der i 2020 bragte omsætningen i butikken over 100 millioner kroner, vil fortsætte i 2021. Foto: Kenn Thomsen

Brugs nåede 100 millioner i omstætning - forudser mere fremgang i 2021

I Højby nåede man en milepæl i Superbrugsens historie, da omsætningen onsdag ved middagstid oversteg 100 millioner kroner plus moms. En omsætning, som corona-epidemien var med til at bringe i vejret, fordi folk brugte deres sommerhuse langt mere end tidligere.

Brugsuddeler i Superbrugsen i Højby, Henrik Andersen forudser, at 2021 - trods udrulningen af vacciner mod corona - vil være endnu et år med ekstra god omsætning i forretningen.

- Sidst på året kommer der måske en form for normalisering, når man får vaccineret alle, så jeg tror, at det meste af 2021 bliver som i år. Og så tror jeg, at folk nok tager på kortere rejser og måske bliver lidt mere i Danmark. Og det vil vi også komme til at mærke her i Odsherred, hvor forud-lejen af sommerhuse til næste år allerede er rigtig høj, lyder uddelerens vurdering.