Brugere af væresteder føler sig overset og »kørt over«

Værestederne Bellis og Lyspunktet i Asnæs og Nykøbing er lukket, for værestederne skal slås sammen i Vig. Jobcentret skal inddrages, der skal indføres en form for medlemsskab og hverdagen i værestederne kommer til at se anderledes ud i fremtiden.

To af brugerne, Jan Andersen og Marianne Lindqvist, sidder tilbage med en fornemmelse af at »være kørt over.«

- Det skabte en del uro hos os brugere, og vi spurgte ind til det hos personalet. Svaret var altid, at de ikke vidste noget, og at vi skulle tage det roligt. I den forbindelse fik en bruger i foråret karantæne i en måned, fordi vedkommende ytrede sig kritisk til flytningen af Lyspunktet og Bellis. Hvorfor måtte man ikke stille kritiske spørgsmål?, siger hun og fortsætter:

- Hvorfor blev vi ikke inddraget i alt det nye, der nu skulle ske for værestederne? Alt var tys tys, og brugeren fik desværre ret i sin kritik. Nu har vi ingen steder at gå hen, og det i en tid, hvor mørket har trægt sig på, og hvor ensomheden føles ekstra tung. Dog hører vi på »vandrørerne,« at der måske vil åbne en kaffeklub til februar, selvom der er blevet sagt, at det er der ikke råd til.