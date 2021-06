Der bliver færre og færre studenter fra Odsherreds Gymnasium, og de faldende ungdomsårgange frem mod 2030 betyder fald i tilskud på op til 25 procent ifølge undervisningsministeriets beregninger. Foto: Helene Nielsen

Brug for politisk handling, for at sikre udkantsgymnasier mod lukning

Odsherred - 10. juni 2021 kl. 09:17 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

En statistisk fremskrivning af den demografiske udvikling i Odsherred frem mod 2030 lavet af Undervisningsministeriet, viser, at Odsherreds Gymnasium har udsigt til at miste op mod 25 procent af tilskuddet fra staten, sammenlignet med 2018.

Tilskuddet gives efter et taxametersystem som er tæt forbundet med gymnasiernes elevtal. Og da elevtallet de kommende år på grund af faldende ungdomsårgange, så mener det lokale folketingsmedlem for Socialdemokraterne, sundhedsordfører Rasmus Horn.Langhoff, at der må et politisk hånd under udkantsgymnasier som i Asnæs.

I et debatindlæg i Nordvestnyt i dag, slår han til lyd for at unge i Odsherred skal kunne tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde. Også i fremtiden.

»Der er derfor brug for politisk handling, hvis vi ikke skal risikere, at gymnasiet bliver lukningstruet«, skriver folketingspolitikeren blandt andet.

Odsherreds Gymnasium har sammen med EUC Nordvestsjælland sendt en ansøgning til undervisningsministeriet om dispensation til en fusion - netop for at imødegå en situation, hvor gymnasiet risikerer at lukke.

Sammen vil de etablere Campus Odsherred med en vifte af uddannelsestilbud og et attraktivt ungemiljø i Asnæs.

Sammen med Ringkøbing Gymnasium topper gymnasiet i Asnæs risikolisten, som Undervisningsministeriet offentliggjorde tidligere på ugen.

