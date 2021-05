Se billedserie Landets førende bronzealder-ekspert Flemming Kaul besøger lørdag den 22. maj Trundholm Mose, hvor han vil vise rundt i den nye landskabs- og kultur-installation ved Solvognens fundsted.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Bronzealder-ekspert viser rundt ved Solvognens fundsted

Odsherred - 22. maj 2021 kl. 08:58 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Flemming Kaul, Nationalmuseet, internationalt kendt for sin forskning i bronzealder, ikonografi og kosmologi og landets førende ekspert i Solvognen og bronzealderen, kan lørdag den 22. maj kl. 13.30 opleves ved Solvognens fundsted.

Han har bistået i arbejdet med at udsmykke de to basale stålporte i den nye landskabs- og kulturinstallation ved fundstedet og har tidligere guidet Dronning Margrethe rundt på stedet.

Flemming Kaul vil fremvise området omkring fundstedet og fortælle om bronzealder og datidens soldyrkelse.

Væggene på indgangsportalen er fyldt med billeder, der illustererer bronzealder-menneskets tro på solen som guddommelig og hesten, slangen, fisken og fugle som dens hjælpere.

Flemming Kaul har skrevet doktordisputats om emnet og er rådgiver på installationen, der er udført af Kurtzweil A/S, 1:1 Landskab og Vi Ark.

- Vi ved fra billeder på rageknive og halsringe, at man troede på, at solen rejste over himlen om dagen og ned gennem havet, under jorden, om natten.

- En fisk trak solen op fra et natskib til et morgenskib, og en slange hjalp solen fra eftermiddagsskibet til natskibet. Den hellige hest, som ses på Solvognen, trak solen højt op på himlen, har Flemming Kaul tidligere forklaret i et interview i Nordvestnyt.

På indgangsportalen er der moderne fortolkninger af det kosmologiske tema og og indridsede billeder som de oprindeligt var på bronzealderens rageknive.

Gennem porten og ud på den snoede sti kommer man gennem naturområdet til port to og Solvognens fundsted.

- På port to er vi i den virkelige verden med genstande og ritualer; det man gjorde og brugte i en procession. Der er en tohjulet stridsvogn og en drivstav til at prikke hesten. Der er kultøkser, og en solholder til at bære solbilledet. Der er en, der blæser i et uroksehorn. Og dansere i snoreskørt, som slår flik-flak - det ved vi fra helleristninger og figurer, fortalte Flemming Kaul i interviewet i Nordvestnyt.