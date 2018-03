Brød ind i Brugsen: Nu har 17-årig fået sin straf

En 17-årig ung mand fra Nykøbing kunne for tredje gang indenfor det seneste år sætte sig på anklagebænken fredag formiddag. Denne gang for indbrud i Dagli'Brugsen i Fårevejle natten til den 27. januar. Her erkendte han, at han sammen med to andre - lidt ældre - kammerater i de sene nattetimer kørte rundt i en Polo og i fuldskab satte sig for at få fingrene i den pengekasse, de vidste var at finde i dagligvareforretningen.