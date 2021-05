Se billedserie Arbejdet med at bygge den nye bro over Fuglebæks Å bliver dyrere end de først anslåede halvanden mio. kr. Foto: Mie Neel

Brobyggeri bliver dyrere, og det kan gå ud over ny asfalt på vej

Odsherred - 02. maj 2021 kl. 14:35 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

For at skabe adgang til Solvognens fundsted, mens arbejdet med broen over Fuglebæks Å står på, bliver bro-arbejdet dyrere, og det kan gå ud over reparation og asfaltering af Trundholm Mosevej.

Arbejdet med at bygge den nye bro over Fuglebæks Å bliver således dyrere end de først anslåede halvanden mio. kr., oplyser projektleder Bent von Müllen, Miljø & Teknik i Odsherred Kommune.

- Vi er ikke blevet ramt af de kraftige prisstigninger på betonelementer, fordi vi skrev kontrakten, før de slog igennem, men der er kommet en del udenoms-ting på, som ikke var med i det oprindelige projekt.

- Det er udgifter, som er forbundet med, at der skal sikres adgang til Solvognens fundsted, mens vi bygger broen, fordi fundstedet er inde i en virkelig god udvikling med gæster, siger Bent von Müllen.

Det har været nødvendigt at etablere en stor, midlertidig p-plads med underlag af stabilgrus, hvor turistbusser kan vende, der er anbragt hegn mellem byggeplads og p-plads, og der er bygget en midlertidig stilladsbro over Fuglebæks Å og anlagt grus-stier til og fra denne bro.

På den måde kan gæsterne også besøge fundstedet under bro-arbejdet.

Alt sammen giver ekstra udgifter.

Stabilgruset på p-plads og stier kan dog genbruges andre steder, fordi der er udlagt en fiberdug, så det let kan skovles op igen.

De ekstra udgifter til at sikre fri adgangsvej til Solvognens fundsted kan komme til at gå ud over den planlagte asfaltering af Trundholm Mosevej.

Partierne bag budgetforliget i Odsherred Byråd besluttede i april 2020 at fremrykke arbejdet med broen over Fuglebæks Å og asfaltering af Trundholm Mosevej og etablering af vigepladser og ansøgte regeringens corona-lånepulje om tre millioner kroner til de to anlægsprojekter til hver halvanden mio. kr.

- Når vi er færdige med broarbejdet, må vi se på, hvor meget der er tilbage på budgettet til at lave vejen for.

- Under alle omstændigheder er det udskudt til efteråret, når højsæsonen for fundstedet er overstået, siger Bent von Müllen.

Trundholm Mosevej er i dårlig stand - ujævn, hullet og et kludetæppe af asfalt-lapper, og der er brudt ukrudt gennem asfalten.

- Men det var absolut nødvendigt at udskifte broen nu på grund af den øgede trafik med busser og biler til fundstedet. Den var i meget dårlig stand. Den kunne lige graves væk med en gravemaskine, siger Bent von Müllen.