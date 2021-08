Brille på egen næsetip i 10 år

- Jeg vidste, at der var plads til os begge, og det har vist sig at være rigtigt.

- Det er to forskellige måder at drive forretning på, og jeg følte at der i kapitalkæden var for stor afstand fra top til bund, og at jeg havde for lidt indflydelse på indkøbene. Jeg fulgte mit hjerte og blev selvstændig igen.