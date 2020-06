Se billedserie Sommerhussalget er eksploderet - også i Odsherred, hvor ejendomsmæglerne har travlt, men samtidig mangler varer på hylderne. Foto: Mie Neel

Brandvarmt sommerhussalg: Oliver sælger feriedrømme i eksprestempo

Odsherred - 14. juni 2020

Klokken er 9.30 lørdag formiddag og Oliver Madsen står klar foran luksussommerhuset på Ellinge Lyng, hvor han skal forsøge at sælge drømmen om lyse nætter omgivet af familie på den store sydvente terrasse.

Oliver Madsen er ejendomsmægler hos Home på Lyngen - lige midt i Danmarks største sommerhusområde, hvor der ifølge boligsiden.dk pt er 320 sommerhuse til salg. Lige nu oplever ejendomsmæglere noget nær en eksplosion i interessen for at købe feriebolig- en interesse der er stigende i Odsherred såvel som i landets øvrige kommuner.

- Det er udelukkende feriedrømme, jeg sælger, fastslår den unge ejendomsmægler.

Michael H. Jørgensen, indehaver, Home i Holbæk og på Lyngen, fortæller at sommerhussalget er blevet hjulpet godt på vej af coronasituatnioen, der spænder ben for charterrejserne sydpå. Det har fået mange til at tage skridtet og gå aktivt ind i jagten på en feriebase i Danmark.

Det er præcis det der har lokket et ungt par med to små børn af sted i Porchen for at se på sommerhuse i Odsherred.

Et forår indeklemt i en københavnsk lejlighed i et Danmark ,der lukkede ned, har givet parret lysten til at skabe sommerminder i Danmark.

- Vi har kigget aktivt i to-tre uger, helt klart også på grund af corona. Og så er der jo også en romantisk drøm om at samle familien her, give børnene nogle gode minder og engang kan de arve huset, fortæller parret, der især kigger på Odsherred på grund af fire faktorer: Det tager kun lige godt en time fra København, der er ikke langt til Sommerland Sjælland, atmosfæren finder de mere afslappet og mindre »snobbet« en i Nordsjælland, og så det ligger rigtigt i forhold til solen, så man kan se den gå ned i havet.

- Det kan man ikke i Nordskælland. Der går solen ned bag ved en, når man kigger ud over vandet, uddyber parret, der har flere potentielle sommeradresser på programmet den lørdag formiddag.

Selvom efterspørgslen er stor og priserne stiger, så mangler der varer på hylderne hos ejendomsmæglerne,

- Det er mit indtryk at folk var lidt tilbageholdende i foråret med at sætte deres sommerhuse til salg. Det er ellers traditionelt der, mange sætter til salg, men jeg tro mange har været usikre på situationen på grund af corona og om de overhovedet kunne få det solgt.

- Det er min fornemmelse, at mange sidder med et sommerhus, de egentlig gerne vil sælge, og til dem kan jeg jun sige, at de skal komme ud af busken nu, mens markedet er så hedt, som det er, siger Michael H. Jørgensen.

På Ellinge Lyng er fremvisningen forbi, det københavnske par er draget videre længere nordpå omkring Gudmindrup Strand, og Oliver Madsen gør status.

- Det var en positiv fremvisning, men afstanden til vandet på lige under en kilometer, kan være det, der bliver det store spørgsmål vurderer han.

Om lidt kommer næste par fra København, og så skal Oliver Madsen påny sælge feriedrømme.