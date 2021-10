Det store dækoplag ved fabrikken i Egebjerg, har givet anledning til stor bekymring. Men brandvæsenet mener de ligger godt nok. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Brandvæsenet slår fast: Dækkene i Egebjerg ligger som de skal

Odsherred - 13. oktober 2021 kl. 06:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I adskillige år har det tonsstore dækoplag flere steder omkring fabrikken i Egebjerg fyldt i den offentlige debat, og da Waste Plastic upcylings fabrik brød i brand i fredags, blussede debatten om dækkene op igen.

Mange lokale borgere har været bekymrede for om dække var brandfarlige, miljøskadelige og undret sig over, at dækkenes ejer har modtaget en millionstor pant, men aldrig har fjernet eller brugt dækkene som han var forpligtet til.

Særligt har en del været bekymrede for, at dækoplaget skulle udgøre en voldsom brandfare, fordi de ligger så tæt på fabrikken, men det afviser Jan Bruun, der er områdeleder for udvikling og planlægning, i Vestsjællands Brandvæsen.

Han fortæller, at brandvæsenet har stået for myndighedstilladelser til fabrikkens udvendige dækoplag, udvendig gasfakkel og udvendigt oplag af olie i to tanke, og at branden ikke giver anledning til at genoverveje disse.

Tværtimod slår han fast, at den voldsomme brand fungerer som et godt bevis på, at tilladelserne er givet efter de korrekte forskrifter, for ifølge ham, var ingen dæk i fare for at bryde i brand i fredags.