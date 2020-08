Brandskadet fabrik må vente på brandvæsenet

Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at de overvejer om der skal ske en politianmeldelse i sagen, og hos brandvæsenet er meldingen fra den fungerende beredskabsdirektør, Lars Karlsen, at brandvæsenet ikke foretager sig yderligere i sagen, før der er et anlæg eller lignende, der skal reetableres og i drift igen.