Instruktør Ove Larsen demonstrerer for brandkadetterne i Nykøbing, hvordan man håndterer en brandslange. Privatfoto.

Brandgod weekend for 10 unge brandkadetter

10 unge brandkadetterne på det 9. hold unge med interesse for livet som brandmænd har været samlet til en weekend med øvelser og hygge på stationen i Nykøbing.

Tilbage på stationen i Nykøbing fik brandkadetterne selv lov til at fælge, hvad der skulle ske.

Efter en god nats søvn blev brandkadetterne vækket med horn og blink fra brandbilerne. De vågnede til en søndag med små øvelser, som eksempelvis at finde vejnavne i kort, bowle med C -lange, skyde til måls med et c-rør og stafetløb.