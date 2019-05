Brandfolks arbejdsglæde i fare

Brandfolkene i Vestsjællands Brandvæsen føler sig hårdt presset af ledelsens spareforslag.

Odsherred - 03. maj 2019 kl. 13:01 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomien i Vestsjællands Brandvæsen halter voldsomt, og beredskabskommissionen har krævet, at der igangsættes en genopretningsplan. Men særligt et forslag om at nedskære deltidsbrandmændenes fremmøde-løn fra tre til èn time, hvis de ikke kører med ud på slukningsopgaver, har sat sindene i kog.

Bo Andersen, der er tillidsmand på brandstationen i Asnæs og en del af den tillidsmandsgruppe, der forhandler med brandvæsenets ledelse, anerkender, at ledelsen ser ud til at have trukket forslaget tilbage, men besparelsen skal stadig findes i brandvæsenet, og det bliver svært.

»Hvis man havde holdt fast i at ville spare på fremmøde-lønnen, så havde man samtidig fyret 150 brandfolk, og så skulle de ansættes igen på dårligere forhold, og det ville blive meget svært. Vi har lovet, at vi vil prøve at finde forslag til besparelser, men vi kan ikke love det. Som jeg ser det er der skrabet helt ind til knoglerne i brandvæsenet, og jeg synes, at vi har leveret nok. Stemningen på brandstationerne er negativ i øjeblikket, og det er ikke sjovt længere. Vi synes, at vi har været yderst fleksible, men oplever, at vi får det ene spark efter det andet,« sige rhan til dagbladet Nordvestnyt.

Tillidsmanden efterlyser at politikerne og brandvæsenets ledelse kulegraver beredskabets økonomi, for de konstante katastrofemeldinger slider på brandfolkenes arbejdsglæde.

»Vi er gode til at hjælpe borgerne, og vi gider ikke hele tiden tænke på, hvad der nu skal ske. Vi kører sikker drift i dag, men man kan skære så meget, at det ikke længere kan lade sig gøre. Lige nu kradser man hele tiden i knoglerne, og det kan ikke blive ved. Vi har ikke penge til nye biler eller andet, og det er ikke holdbart,« siger han til Nordvestnyt.

Bo Andersen forklarer, at hvis der bliver skåret i brandfolkenes fremmøde-løn, så er der stor risiko for, at en del vil vælge at blive og passe deres arbejde hos deres hovedarbejdsgiver.

»Vi kan stå i en situation, hvor det ikke kan svare sig at køre fra sit arbejde, og så risikerer man, at der ikke er nok brandfolk til at redde Fru Jensens brændende hus, og det kan vi ikke leve med. Men vi vil på den anden side heller ikke have penge med, når vi kører på en alarm,« siger han til avisen.