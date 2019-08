Brandfolk frygter for brandvæsenets fremtid

»Det er noget rod. Nu kommer der til at gå lang tid, før vi kan komme videre med nogle ting, og vi aner ikke hvad der skal ske. Vi er endt i lidt af et vakuum. I forvejen mangler vi penge, og med en fyring af beredskabsdirektøren bliver der næppe flere penge at tage af. Jeg formoder at beredskabskommissionen har en plan, men jeg frygter, at der ikke kommer til at ske noget, før Lejre og Sorø har fundet ud af med sig selv om de ønsker at forlade det fælles beredskab. I bund og grund mangler der en gennemgribende analyse af alle beredskabets opgaver, hvor vi også kan få et svar på om vi får penge for de opgaver vi løser for kommunerne. Det hele har haltet fra starten, og hvert år er underskuddet bare blevet større. Der er ikke penge nok i beredskabet, og den grundlæggende plan om, at man kunne spare en kvart milliard ved at lægge brandvæsenerne sammen over hele landet, har aldrig holdt i virkeligheden, siger han.