Brand-indsatsleder: Grufuldt at tænke på, hvad der kunne være sket

Vestsjællands Brandvæsen blev lørdag aften ved 21-tiden kaldt til et sommerhus på Ellinge Strandvej ved Højby i det nordlige Odsherred, hvor der var melding om brand og røgudvikling.

Odsherred - 21. marts 2021 kl. 11:42 Af Stefan Andreasen

Det var bare en lille glødebrand, der hurtigt var slukket, da Vestsjællands Brandvæsen lørdag aften ved 21-tiden blev kaldt til et sommerhus på Ellinge Strandvej ved Højby i det nordlige Odsherred; men det kunne være gået galt, hvis den 80-årige kvinde ikke var vågnet i tide på grund af røg-udsivningen, var kommet ud af huset og havde alarmeret brandvæsenet fortæller indsatsleder Søren Jacobsen.

- En glød fra brændeovnen havde antændt nogle briketter ved siden af, og der var gået ild i et gulvbræt. Der var ikke sket så meget; vi slukkede det på et øjeblik og ventilerede huset for røg.

- Men det var heldigt, at den ældre kvinde sov let og så lidt røg, da hun skulle hoste. Det kunne sagtens have udviklet sig, hvis hun ikke havde opdaget det. Det er grufuldt at tænke på, hvad der så kunne være sket, siger indsatslederen.

- Hun tog straks sit overtøj på, ringede efter os og skyndte sig udenfor, og det var det bedste, hun kunne gøre. Hun begyndte ikke på at finde ud af, hvor røgen kom fra, fortæller Søren Jacobsen.

- Hun var noget chokeret men var ikke kommet noget til, fortæller indsatslederen.

Glødebranden havde gennembrændt et område i gulvbrædderne på cirka 20 cm. i diameter, som brandfolkene gennemvædede ved slukningen.

- Bagefter brugte vi termisk kamera for at sikre, at branden var helt slukket.

- Og så skruede vi lige en brandalarm op , som vi havde i bilen. Vi har nogle få stykker tilbage fra et forebyggende projekt, hvor vi delte brandalarmer ud, når vi var ude til bygningsbrande; også til naboerne. Det er jo ikke alle, der får sat brandalarm op, selvom de kan købes billigt i byggemarkedet, siger Søren Jacobsen.

Udover indsatslederen, der kom fra Nykøbing Sjælland, deltog mandskab og automobilsprøjte fra Lumsås og en tankvogn fra Asnæs. Der blev kun brugt 50 liter vand til slukningen.

Der skal nu en håndværker ud for at udskifte det beskadigede område af gulvet.