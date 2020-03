Brand i brændeskuret

En brand i et brændeskur på Nøddehegnet i Nykøbing Sjælland fik tidlig lørdag redningsmandskabet ud af de varme senge. Tæt på brændeskuret stod nemlig et sommerhus, som var i fare for at blive ildens bytte.

Helt så galt gik det dog ikke, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi. Sommerhuset fik dog en del sodskader.

Hvordan branden er opstået skal politiet nu undersøge nærmere. Branden blev anmeldt klokken 04.24.