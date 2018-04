Se billedserie Det krise-ramte Huset i Asnæs bakkes op af kommunen og andre kultur-institutioner, der tilbyder samarbejds-relationer. Foto: Peter Andersen

Brainstorm: Ny tænketank bakker op om Huset i Asnæs

Odsherred - 22. april 2018 kl. 10:01 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et møde mellem bestyrelsen i Huset i Asnæs, kommunen, kunstmuseet, biblioteker og turist-området gav ny inspiration, men ikke en færdig redningsplan.

Odsherred Kommune kan ikke støtte det trængte Huset i Asnæs med penge, fordi det er et privat, kunstnerdrevet galleri og udstillingssted, men kommunen bidrager gerne med rådgivning, netværks- og samarbejds-etablering og projekt-inddragelse.

Det oplyser kultur- og folkeoplysnings-formand Gitte Hededam (S) efter et dialogmøde i Huset i Asnæs, der - ud over formanden - havde deltagelse af Husets bestyrelse og daglige ledelse, kulturchef Eva Ormstrup, leder af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse, Jesper Lorentz Bertelsen, leder af Odsherreds Kunstmuseum, Britta Tøndborg, og turistchef og direktør for Geopark Odsherred, Hans-Jørgen Olsen.

- Det var et godt og konstruktivt møde - en brainstorm på idéer og forslag, som Husets bestyrelse nu har samlet op og vil snakke videre om. Vi blev enige om, at der både skal satses på den korte bane, med initiativer her og nu, og den lange bane med at øge skaren af støttemedlemmer og få nye kunstnere med i kredsen, siger Gitte Hededam.

- Vi fik gennemgået Husets daglige drift, og det fremgik, at kunstnerne har et godt sted til en rimelig billig pris. Så det handler om synlighed på nye måder og nye samarbejder med biblioteker og kulturhuse, skoler, kunstmuseet og turist-området, siger formanden.

Gitte Hededam oplyser, at der er aftalt et nyt møde til august, hvor der samles op på idéer og forslag.

- Man kan jo godt kalde det her en slags tænketank for Huset, siger Gitte Hededam.

Formand for Huset i Asnæs, Charlotte Krogh, glæder sig også over det nye samarbejde.

- Det var et godt og positivt møde, uden at der dog kom noget konkret på bordet, som kan redde Huset her og nu. En masse gode bolde kom i luften, og dem skal vi nu arbejde videre med i vores arbejdsudvalg, siger formanden.

- Det er rart at mærke opbakningen til Huset, selvom kommunen ikke kan gå ind og tilføre økonomiske midler. Alle parter ser Huset som et aktiv for kommunen, og det er vigtigt for os at mærke de positive vibes. Måske skal vi fremover mere tænke os som en vigtig del af områdets historie, som flere kan være med til at bevare og holde fast i, siger Charlotte Krogh.