Bragende succes giver luft til drømme i zoologisk have

»Det har været lidt af en vendepunkt, at få så mange gæster i så hård en tid. Det gør, at vi nu har tiltro til, at vi kan gå i gang med nogle af de projekter vi har haft liggende i skuffen. Det drejer sig blandt andet om en langstrakt sag som at få opført et nyt odder anlæg, hvor vi har fået en del sponsorer, men hvor det hidtil har strandet ved, at vi selv skulle lægge penge i det. Det kan vi gøre nu, og så er det planen, at vi skal have flyttet parkens indgang til venstre for den lange hæk, og der ud, hvor parkeringspladserne ligger. Det er en større sag, hvor der skal være en ny bygning med billetluge, kontorer og salg af souvenirs. Ikke noget vi lige får lavet de første par år, men nu tør vi gå i gang med at få tegnet planerne op. Andre år er vi gået ind i vinteren travle med blot at klare os, i år kan vi trække vejret lidt nemmere, og nu er vi ikke nervøse for om vi kan åbne til foråret, for det gør vi, og mere styrket end før,« siger hun.