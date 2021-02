Foto: Per Christensen

Pernille Plaetner (th.) og Marianne Rohweder, forfattere og journalister, krimi-debuterer med romanen »Hundeungerne« og brager ind på bestseller-listen. Foto: Per Christensen

Artiklen: Bragende start for to veninders krimi-serie

Bragende start for to veninders krimi-serie

Der er stor jubel hos de to Odsherred-journalister og -forfattere Pernille Plaetner, Strandhusene, og Marianne Rohweder, Ulkerup, der efter en uge på markedet med debut-krimiromanen »Hundeungerne« strøg direkte ind på førstepladsen på Mofibos bestseller-liste over de mest lyttede romaner.

- I uge 5 og 6 lå vi som nummer et på Mofibos bestsellerliste over de mest lyttede bøger, før vi her i uge 7 rykkede ned på anden-pladsen.