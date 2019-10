Odsherred Zoo Rescues direktør Joan Thygesen har fået massiv politisk opbakning til at kæmpe for økonomisk støtte til dyreparken. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgmesterstøtte til lokal dyrepark

Odsherred - 22. oktober 2019

De to lokale folketingsmedlemmer Jacob Jensen (V) og Rasmus Horn Langhoff (S) er gået i brechen for at få statslig støtte til Odsherred Zoo Rescue, og Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov (S) er gået med.

I et brev til kulturministeren opfordrer han til, at finde økonomiske støtte til dyreparken, primært fordi offentligheden her kan se de ikke perfekte dyr, og at man i dyreparken kan få et unikt kendskab til skyggesiden, og at ikke alle dyr lever et problemfrit liv i menneskers varetægt.

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) svarer i et brev, at han ikke på det »foreliggende grundlag kan tage stille til, om Odsherred Zoo Rescue kan modtage støtte« i henhold til zoo-loven, men at han opfordrer dyreparken til at søge statstilskud efter zoo-loven, der indeholder en række krav, som skal være opfyldt for at et anlæg er berettiget til statstilskud.