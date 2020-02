Borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov, er stærkt frustreret over, at Region Sjælland har besluttet at droppe Odsherred når et nyt sygehusvaskeri sakl opføres.

Borgmesterkritik af regionens beslutning

»Jeg må sige at det er voldsomt skuffende. Region Sjælland har tidligere, ligesom kommunerne, været stærk fortaler for udflytning af statslige arbejdspladser med det argument at skabe balance i hele Danmark. Med regionspartiernes beslutning må jeg konstastere at de fravælger disse argumenter og i stedet lægger sig i forlængelse af synspunkter om, at offentlige arbejdspladser skal ligge centralt for både arbejdskraft og opgaver. Jeg synes også at partiernes argument er et uheldigt signal til private virksomheder, der overvejer at placere sig i vores område, når end ikke Region Sjælland finder det interessant,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.