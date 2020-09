Borgmester trækker sig fra vigtige poster på grund af hustrus sygdom

Det skyldes, at hans hustru er alvorligt kræftsyg, og hun har været igennem en længere kemobehandling, som desværre ikke har virket efter hensigten, og hun skal nu igennem et længere mere intensivt behandlingsforløb, som Thomas Adelskov naturligvis har brug for at støtte op omkring.

Derfor har han truffet beslutningen om at trække sig fra de tunge politiske poster, men han slår fast, at det ikke får betydning for hans borgmestergerning, og han vil også fortsat stå i spidsen for byrådets arbejde.

»Man kan sige, at jeg går fra 180 kilometer i timen til 160 kilometer i timen, og de valg handler jo om, at der er mere brug for mig herhjemme, men også et signal om, at jeg selvfølgelig prioriterer Odsherred Kommune og min borgmesterpost over andre vigtige politiske opgaver. Jeg har også meddelt til et par af de bestyrelser jeg sidder i, at det godt kan være, at der kommer en periode, hvor jeg ikke deltager så ofte, for lige nu er der andre og vigtige prioriteringer i mit liv,« siger han til Nordvestnyt.