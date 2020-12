Borgmester sikrer gratis transport til vaccination, men kun for nogle udvalgte

For at sikre at flest mulige tager imod den kommende covid-19 vaccine i Odsherred Kommune, har borgmester THomas Adelskov (S) truffet en formandsbeslutning om, at kommunen dækker transport til og fra vaccinationen for borgere, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmedlidler, og som vurderes at tilhøre den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til et vaccinationssted.