Borgmester sender feriehilsen: Handl lokalt og nyd naturen

- Jeg skal opfordre jer til at passe på, der, hvor der er mange mennesker, særligt når I tager ud og handler i butikkerne. Hold afstand og følg butikkernes opfordring til kun at handle én ad gangen. Så er der plads til, at vi alle kan nå at handle ind til de frokoster, der skal være i vinterferien, lød hans opfordring.

- Hold øje med butikkerne, gå ind på deres facebooksider og køb deres varer. Der er mange, der lider under corona. de har brug for vores støtte. Vi vil gerne have, at der er butikker i Odsherreds byer - også når coronapandemien er ovre, siger han i videoen, hvor han slutter af med at opfordre til at benytte muligheden for frisk luft til at komme ud i Odsherreds smukke natur.