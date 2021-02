Mange af forretningerne i Odsherred er corona-lukkede, men en ny kampagme skal opfordre kunderne til at handle lokalt på nettet.

Borgmester roser kampagne, der hjælper de lokale

60 butikker inden for otte kategorier er foreløbig med i fremstødet for bestil på nettet og hent i butikken i uge 6 og 7.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) er begejstret for initiativet, som han meget gerne ser blive en succes i en tid, hvor det er vanskeligt at drive forretning i Odsherred på grund af corona-nedlukningerne.

- Mange af forretningerne risikerer at brænde inde med varer på grund af corona-lukningen, siger Thomas Adelskov og sender masser af ros til initiativtagerne og de medvirkende forretninger.

- Det skaber synlighed på vores lokale forretninger her op til vinterferien, så sommerhusgæsterne handler på nettet og kan hente varerne, når de kommer i sommerhuset, siger Thomas Adelskov.

Hele 60 detailhandlende inden for otte forskellige kategorier er foreløbig gået med i kampagnen »Du sætter pris på Odsherred, når du handler lokalt på nettet«, som går ud på at fremme den lokale omsætning via Facebook og Instagram i en tid med fortsat butiksnedlukninger.