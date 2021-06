Borgmester Thomas Adelskov (S) er tilfreds med regeringens udspil om landdistrikterne. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Borgmester positiv overfor låneadgang og fribyer

Odsherred - 01. juni 2021 kl. 09:28 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Regeringens udspil »Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund« indeholder flere elementer, som borgmester Thomas Adelskov (S) glæder sig over. Et af dem er forslaget om forsøgsvis at etablere 10 fribyer, hvis bymidter kan slippe for en række bindinger og lovgivning.

- Det kunne være spændende, hvis nogle byer i Odsherred kunne lægge arm med det. Måske kunne Havnebyen eller Egebjerg være interesseret, men det er jo ikke noget, vi fra kommunens side skal komme og presse ned i halsen på dem, men vi kan opfordre til, at lokalsamfundene diskuterer det, og kommunen kan i givet fald være med til at facilitere det, siger Thomas Adelskov.

Regeringens udspil vil også gøre det nemmere at låne til at købe boliger i landdistrikterne. Og i regeringens udspil er der et kort, hvor det meste af Odsherred udpeges som et sted, hvor der er behov for bedre låneadgang. Og Thomas Adelskov mener også, at det fortsat er for svært at få kreditlån i herredet.

- Jeg møder stadig borgere, som kun kan låne 60 procent af ejendomsvurderingen, og en forbedret låneadgang vil klart være med til at give et boost til bosætningen i Odsherred, siger Thomas Adelskov.

Et punkt i regeringens handlingsplan handler om at skabe nyt liv på gamle togstationer. Regeringen vil afsætte 650 mio. kr. til øget tilgængelighed på togstationerne. Thomas Adelskov oplyser, at der lige nu er overvejelser om, hvordan stationen i Nykøbing kan få et pænt løft.

- Vi har afsat penge i kommunen til opgaven, og vi afsøger fondsmidler. Vi er også i dialog med Regionstog om sagen. Vi har også andre stationer, som kunne trænge til et løft, så regeringens forslag giver rigtig god mening, siger han.

Thomas Adelskov er alt i alt ganske tilfreds med regeringens udspil.

- Regeringen har fat på noget af det, som er nødvendigt. Man vrider på det store rat i stedet for at justere på de små skruer. Det er positivt. Uddannelser kommer tættere på os. Jeg kunne godt have tænkt mig, at læreruddannelsen kom til Holbæk, men nu kommer der en pædagoguddannelse, og det vil helt sikkert løfte os i fremtiden, siger han. ta