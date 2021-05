Borgmester om streetfood-sag: Har talt med minister om alt for lang tid i klage-nævn

En enkelt klage til Planklagenævnet over Odsherred Kommunes landzonetilladelse til Strandlyst Streetfood har bremset projektet for denne sommer, fordi der er udsigt til et halvt års sagsbehandling i nævnet.

- Jeg kan godt forstå, at vi skal have et klagesystem, så borgerne kan føle sig trygge og har mulighed for at klage, hvis de ikke er tilfredse med vores afgørelser og mener, at der er begået fejl. Men jeg er frustreret over, at det skal tage så lang tid at få behandlet en klage, siger Thomas Adelskov.