Et færgetræk på Rute 21 kan være en skræmmende oplevelse at bliver overhalet af. Foto: Marianne Nielsen

Borgmester og cyklistdirektør er glade

Odsherred - 17. februar 2021 kl. 15:05 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Det er en god nyhed - det er både borgmester Thomas Adelskov (S) og direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam enige om på tirsdagen, hvor Nordvestnyt kan fortælle, at staten giver Vejdirektoratet 17 millioner kroner til en cykelsti langs Rute 21 på Sjællands Odde.

- Det er et stykke med en voldsom trafik - ikke mindst, når der kommer et færgetræk susende forbi. Derfor er det en længe ønsket cykelsti. Og når den så samtidig kan laves, uden at det kommer til at koste kommunen noget, så kan jeg ikke andet end at være rigtig glad, siger Adel­skov.

Og ikke mindst glæder det ham, at kommunens i forvejen stærkt belastede vej-team ikke skal stå for arbejdet - det klarer Vejdirektoratet, som bliver bygherre på projektet.

- Jo, vi kan måske stille vores viden til rådighed, når det drejer sig om ekspro­priation af jord til at etablere cykelstien på.

Set fra direktøren for Cyklistforbundet Klaus Bondams stol er der med tale om en vigtig cykelsti.

- Jeg var ved at sige, at vi her får lavet et »missing link« på en af Danmarks store cykelruter - noget, vi især blev opmærksom i denne corona-sommer, hvor danskene for alvor fik gang i cyklerne, siger Klaus Bondam og tilføjer:

- Det er ikke rart at blive overhalet af et færgetræk.

Men trods det vil Bondam gerne slå et slag for, at det ikke er så farligt at cykle.

- Vi er i top tre i Europa, når det gælder sikkerheden for cyklister, understreger han.