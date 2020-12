Borgmester med kraftig opfordring til gæster som fastboende

Tag gerne i dit sommerhus i Odsherred, men lad være med at gå ud at spise, lad være med at gå i teater eller biografen.

»Vi kunne i foråret og i sommer, også selvom alle sommerhusene var fyldt. alle fastboende og sommerhusgæster tog hensyn til hinanden ved at følge de regler og abefalinger, som er meldt ud, det skal vi også kunne gøre nu. Såvel sommerhusgæster som vi fastboende skal følge anbefalingerne og restriktionerne. Det gælder både kulturtilbud og øvrige aktiviteter man foretager sig. I Odsherred er vi endnu ikke omfattet af de meget stramme restriktioner, men hvis vi skal undgå det, vil jeg kraftigt opfordre til at alle følger råd og anbefalinger. Konkret er det vigtigt at ikke kun sommerhusgæsterne, men at vi alle lader være med for eksempel at gå ud at handle mere end èn fra hver husstand,« siger han.