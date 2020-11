Se billedserie Efter opfordring fra biblioteksleder Jesper Bertelsen klappede de 34 fremmødte børn fra 1. og 2. på Nykøbing Skole mandag litteratur-festivalen Odsherred Læser i gang. Foto: Odsherred Kommune

Borgmester måtte blive væk - børn klappede festival i gang

Odsherred - 03. november 2020 kl. 10:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Efter opfordring fra biblioteksleder Jesper Bertelsen klappede de 34 fremmødte børn fra 1. og 2. klasse på Nykøbing Skole mandag den niende litteratur-festival Odsherred Læser i gang i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) og Søren With (S), formand for børne- og uddannelsesudvalget, skulle have holdt åbningstaler i Pakhuset i Nykøbing Sjælland og i Aksen i Asnæs, men de blev aflyst.

- Vi skal undgå for mange eksterne møder med børnene, siger festivalleder Anne-Marie Donslund.

Derudover er der en lang række corona-restriktioner og aflysninger på festivalen.

Forfatter Kasper Hoff fortalte om sine bøger om den computer-spillende dreng Tim i »Gamerz«-serien, foreløbig otte bøger, og om serien »Doktor Z« - om at rejse i tid og rum.

Selvom borgmesterens tale blev aflyst på grund af corona-restriktioner, får Thomas Adelskov alligevel ordet - eller nærmere bestemt forordet.

I festival-programmet skriver han således:

- At lære at læse og at blive ved med at læse skaber børn og unge, der tager demokratisk og aktiv del i samfundet, finder mening med livet og lærer at mestre det.

- Det liv, vi lever, foregår jo (mest) uden for bøgerne, men bøgerne er med til at give os forståelse, indsigt og viden om verden og tilbyder rum for erkendelse af livets svære sider, så vi indser, at vi ikke er alene. Det er vigtigt for vores børn og unge, skriver Thomas Adelskov.

Festivalen kører til 7. november, hvor 20 gæstelærere skal ud til skoler og børnehaver - forfattere, poetry-slammere, skuespillere, fortællere, illustratorer, podcastere og rappere.

Bag festivalen står en bred vifte af lokale aktører - biblioteker og kulturhuse, Vig Bio, Museum Vestsjælland, kultur-forvaltningen, kirkerne, skoler, friskoler, specialskoler, dagtilbud og dagplejere, Ung i Odsherred, Odsherreds Gymnasium, Geopark Odsherred, Odsherred Teater, Ulvsborg Historiske Værksted, Odsherred Musikskole.