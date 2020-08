Borgmester Thomas Adelskov (A) takkede politikerne i Odsherreds Byråd for at bakke fuldtalligt op om investeringerne i teater-byggeriet i Nykøbing Sjælland. Foto: Stefan Andreasen

Borgmester indviede teater-byggeplads: Kulturen binder os sammen

Der var høj, blå himmel og masser af stærkt projektør-lys fra en gul sensommersol, da borgmester Thomas Adelskov og projektchef i Realdania, Henrik Lund, mandag inviede byggepladsen for det nye Odsherred Teater bag den nuværende teaterbygning i Algade i Nykøbing Sjælland.

Bygningsarbejderne havde fået tidligt fri, og scenen var sat inde på byggepladsen, hvor der støbt de første fundament-render. De inviterede fremmødte - repræsentanter for byggefirmaet Elindco, byrådspolitikere, teatrets samarbejdspartnere - kunne så småt fornemme bygningens omrids og størrelse.

- Det her er en rigtig stor investering i Odsherred Kommune; i vores kulturliv, i Nykøbing, i midtbyen og i hele kommunen, sagde Thomas Adelskov.

- Et egnsteater, som både kan mærke indad og tænke ud over grænserne. Sætte Odsherred på landkortet; inddrage hele byer i projekter, lokalsamfund, borgergrupper. Det er uvurderligt, mente borgmesteren.

Han roste politikerne i byrådet - både det nuværende og det forhenværende - for at bakke stærkt op om teaterflytningen og købet af det gamle Irma-supermarked i Algade 36.

- I andre kommuner kan den slags give store diskussioner, men ikke i Odsherred. Vi ved, at det er kulturen, der binder os sammen, løfter os, gavner bosætningen og erhvervslivet. Tak til byrådet, tak til fondene, der har gjort det muligt, tak til teatret.

Projektleder i Realdania, Henrik Lund, roste Odsherred Kommune for at turde satse på Nykøbing Sjælland og placere egnsteatret i handelsgaden og bruge kulturen til at skabe nyt liv i midtbyen.