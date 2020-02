Borgmester i fakkeltog: - Det berører os alle

Odsherreds viceborgmester Thomas Nicolaisen (R), der for tiden vikarierer som borgmester, mens Thomas Adelskov holder ferie, gik med i fredagens fakkeltog på Rødhøj i Asnæs, der var arrangeret til minde om den 28-årige kvinde, der for en uge siden blev dræbt i en trafikulykke på vejen.

- Det her er noget, der berører os alle. Vi kan allesammen sætte os ind i den forfærdelige situation omkring ulykken; det kunne være sket for os alle.

- Fakkeltoget er et flot, lokalt initiativ, som man bør bakke op. Det er en måde at vise sin medfølelse, sagde den fungerende borgmester.

- Når der sker sådan noget alvorligt, som det her, er vi nødt til at se på, om tingene fungerer rigtigt, sagde Thomas Nicolaisen, der inden fakkeltoget var ude for at besigtige stedet, hvor ulykken skete.