Borgmester Thomas Adelskov (S) er glad for, at Region Sjælland er opmærksom på det dalende elevtal på Odsherreds Gymnasium. Her i selskab med rektor Niels-Peter Babalola Andersson, da hf blev en del af uddannelsestilbuddet i Asnæs i 2018. Foto: Peter Andersen

Borgmester hilser regionens hjælpende hånd til lille gymnasium velkommen

- Det giver mulighed for at bevare Odsherreds Gymnasium som et uddannelsestilbud i Odsherred. Og det er vigtigt at sikre bredden af tilbuddene, siger han i en kommentar til drøftelserne i Region Sjælland.