Borgmester garanterer mad til alle hele året

Byrådets gruppeformænd har blandt andet besluttet, at kommunens institutioner skal købe mere økologisk mad, og det fik Thomas Nicolaisen (R) til at bemærke, at økologiske fødevarer er dyrere end konventionelle fødevarer, og han opfordrede til at byrådet vil sende flere penge med til den opgave, for ellers frygtede han, at man blandt andet på kommunens plejecentre risikerede at have opbrugt sit madbudget før årets udgang.