Odsherreds borgmester Thomas Adelskov foreslår region Sjælland, at de kan oprette et nyt testcenter i ungehuset i Asnæs.

Borgmester foreslår ungehus som nyt testcenter

Han får vedvarende henvendelser fra borgere, der synes der er for langt mellem ledige testtider hos region Sjællands testcenter i Kongehallen, i Nykøbing.

Og han deler deres undren, og derfor har han bedt regionsrådsformanden om at undersøge, om ikke der oprettes flere teststeder i Odsherred, og han har et konkret bud klar i den sydlige del af kommunen.

»Når jeg går ind på testtiderne, så er der først en ledig på onsdag. Derfor har jeg spurgt regionsrådsformanden om ikke der kan oprettes et teststed mere i Odsherred, og vi har foreslået at man bruger ungehuset i Asnæs. Det er i forvejen lukket ned, og der er nem adgang for stationen,« siger han.