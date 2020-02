Se billedserie Thomas Nicolaisen undrer sig over, at der ikke er fuldt optrukne midter-linjer. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester efter trafikdrab: Der må gøres noget på Rødhøj nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester efter trafikdrab: Der må gøres noget på Rødhøj nu

Odsherred - 25. februar 2020 kl. 06:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fungerende borgmester, Thomas Nicolaisen (R), vil have taget sagen om farlig vejstrækning i Asnæs op igen.

Læs også: Fængslet for dødskørsel har spiritusdom

Han gik i fredags med i fakkeltoget på Rødhøj i Asnæs til minde om den 28-årige kvinde, der ugen før mistede livet i en trafikulykke.

- Det var smukt og rørende, at så mange mødte op for at mindes den unge kvinde, og det var et stærkt signal imod de farlige bilister.

- Det gjorde et stort indtryk - jeg kan ikke mindes, at jeg har været med til noget lignende. Helt almindelige, lokale mennesker i alle aldre, der samledes - en stærk måde at give deres meninger til kende, siger Thomas Nicolaisen.

- Vi politikere er nødt til at se på den vejstrækning igen med hensyn til fart og afstribning. Dem, jeg talte med i fakkeltoget, fortalte, at der bliver kørt alt, alt for stærkt på stedet.

- Og det kan godt undre, at der ikke er fuldt optrukne linjer. Det havde nok ikke ændret noget ved ulykken, men vi er nødt til at tænke fremad på de andre bilister og trafiksikkerheden.

- Der må gøres noget nu. Jeg mener, at vi må have kommunens vej-team ud, så vi kan få gennemgået forholdene på ny på Rødhøj, siger Thomas Nicolaisen.

- Når politiet har afleveret rapport til kommunen, vil jeg holde øje med sagen og spørge ind til den. Det er en sag, der ligger mig meget på sinde, siger Thomas Nicolaisen, der til dagligt er viceborgmester og sidder i økonomiudvalget.

relaterede artikler

Påkørt mand fortsat indlagt på Rigshospitalet 22. februar 2020 kl. 16:14

Se kort: Fart og overmod er den store dræber 22. februar 2020 kl. 08:16