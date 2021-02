Borgmester efter ny lokalpolitisk liste: »Glæder mig til samarbejdet«

»Med de udmeldinger der var i sidste uge, så var det vel forventeligt, men jeg tolker det som rigtig positivt, at Nyt Odsherred har meldt ud, at de går efter de brede løsninger, og det er også det der er lykkedes i denne periode. Reelt er vi stort set enige om alt, og så er der nogle få sager, der deler vandene, men i det store og hele, så står der stort set altid et samlet byråd bag beslutningerne. Og det er rart for erhvervslivet, at de beslutninger vi træffer, også står efter et kommunalvalg. Vi er enige om, at vi skal tale kommunen op, ikke ned, og når vi forhandler, så sker det selvfølgelig også ud fra, hvor megen vægt vi bærer med ind i forhandlingslokalet. Det lykkedes nu oftest at finde løsninger, for når bare man kender de andres hedeste drømme, og kender sin egen smertegrænse, så kan man nå et kompromis, og det lytter jeg mig også til at den nye liste er interesseret i, ligesom de vil søge samarbejdet. Det bekommer mig vel, og det ser jeg frem til,« siger han.