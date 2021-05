Borgmester ærger sig over madmarkeds mavepuster

1.maj havde manden bag ideen om et madmarked på Strandlyst-grunden, Tonny Lynge, inviteret til informationsmøde om madmarkedplanerne for at give naboer og andre interesserede indblik i, hvad man kunne forvente.

Men det har ikke beroliget naboerne, og derfor ligger der nu en klage i planklagenævnet, som sætter Strandlyst Streetfood på pause, indtil klagen er behandlet.

Og det ærger borgmester Thomas Adelskov (S), som på Facebook har reageret på nyheden om, at en naboklage har sendt madmarkedet til tælling:

"Naturligvis respekterer jeg, at borgerne skal kunne klage over kommunens afgørelser. Jeg synes imidlertid at det er rigtig ærgerligt, at en klage nu udsætter Streetfood på Lyngen i måneder", skriver han.

Det er Asnæs og Omegns Brugsforening, der har købt Strandlyst-grunden, men har bedt Tonny Lynge, som nogen måske vil kende som iværksætteren mag Havaje på Nr. Asmindrup Strand og for Asgård Rockfestival ved Asnæs, om at finde på noget, der kan skabe liv på Lyngen indtil brugsforeningen er klar til at etablere noget mere permanent på stedet.

Restaurant Strandlyst brændte ned til grunden den 14. september sidste år.