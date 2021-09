Se billedserie Det var Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov, der klippede den sort-gule minestrimmel til Odsherred Teaters nye nye teaterhus med teatersal, der lørdag blev festligt indviet i Nykøbing Sjælland. Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester-åbningstale: Nyt teaterhus kan rumme fællesskabet og de store følelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester-åbningstale: Nyt teaterhus kan rumme fællesskabet og de store følelser

Odsherred - 26. september 2021 kl. 11:42 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Det var Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov, der klippede den sort-gule minestrimmel mellem Odsherred Teaters gamle teaterbygning og det nye teaterhus med teatersal, der lørdag blev festligt indviet i Nykøbing Sjælland.

Indvielsen foregik netop i den nye sal, hvor alle 230 sæder var i brug af inviterede gæster.

Borgmesteren var også først i den lange talerække med sin åbningstale for det nye Odsherred Teater.

- Det er en fantastisk stor dag for Odsherred. Endelig får vi lov til at indvie den nye teatersal. I sidder her lige midt i fremtidens store projekt, sagde borgmesteren og takkede specielt de to store fonde, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål og Realdania.

- Uden jer var det ikke lykkedes. I så ind i Odsherred Byråds visioner om et Nykøbing med et større kulturelt tilbud. Tak fordi I har bidraget til en teaterbygning, der vil udvikle kulturlivet enormt og give helt nye muligheder, sagde Thomas Adelskov.

Borgmesteren takkede og roste Odsherred Byråd for at bakke op om teaterbyggeriet.

- Byrådet står sammen om det her. Sådan er det bestemt ikke i alle kommuner. Men et enigt byråd kunne se, at det bye teaterhus i Nykøbing vil kunne bidrage til alles velbefindende.

- Det er ikke kun for de få. Det er et involverende teater, der vil komme med et bredt kulturtilbud, som alle kan være med i.

- Det bliver også et fantastisk kulturtilbud for vores turister og deltidsborgere i sommerhusene.

- Det bliver et hus, hvor der er plads til alle følelser; til latter og fordybelse, håb og kærlighed, vores allesammens teater. Det vil kunne rumme fællesskabet - lige fra foreningerne til erhvervslivet. Vi skal mødes her til alle mulige arrangementer og til store teateroplevelser.

- Der skal lyde toner, og der vil falde tårer. Der skal være liv og fest. Hjerteligt tillykkke til jer allesammen med det nye teaterhus, sagde Thomas Adelskov.

Odsherred Teaters nye bygning er et 1000 kvadratmeter stort, moderne scenekunsthus, indeholdende en 300 kvadratmeter blackbox-teatersal, værksted, garderober, mødelokale, kontorer og lounge.

Det er beliggende i Nykøbing Sjællands gågade - ud mod parkeringspladsen i Holsts Have.