Borgmester: Vi følger situationen på skolen tæt

Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S), oplyser fredag aften, at der arbejdes tæt sammen med myndighederne for at finde ud af hvor stort omfanget af coronasmitten er i Odsherred.

Tidligere i dag kom det frem, at en elev på Vallekilde-Hørve Friskole er smittet med corona. En elev i 4.klasse, som formentlig har været smittet siden søndag, men været i skole mandag og tirsdag, betyder at skolen har sendt alle elever og lærere hjem og givet dem mulighed for at blive testet i weekenden. Men skolen er lukket hele næste uge.