Byrådets partier skal til august forhandle om budget 2021. Foto: Torben Andersen

Borgmester: Tre områder skal have penge

Odsherred - 08. juli 2020 kl. 20:41 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til næste år har Odsherred Kommune omkring nye 28-29 mio. kr. til at finansiere politikernes ønsker - penge, som både kan gå til anlæg og udvidelser. Byrådets partiledere skal i august strikke et budgetforlig sammen, og selv om borgmester Thomas Adelskov (S) kan se tilbage på en lang række af budgetforlig, hvor alle partier, minus Enhedslisten, har været med, så konstaterer han også med et smil, at det altid er lidt vanskeligere at blive enige, når der bare er under halvandet år til kommunalvalget i november 2021.

- Nu sætter vi os ned på den anden side af sommerferien for at kigge på, hvad det er, vi vil. Jeg håber, at vi kan lægge nogle lidt mere langsigtede planer for, hvad vi kan forestille os, så vi får budgetter, der strækker sig længere frem end et enkelt år. Men der er jo mange ønsker, siger Thomas Adelskov, som selv peger på tre områder, som han mener trænger til en større økonomisk håndsrækning.

- Det ene handler om personalenormeringerne på ældreområdet. Her kunne jeg godt tænke mig, at vi laver et pænt løft. Det andet er, at jeg gerne ser, at vi får genoptaget vores skolerenoveringer. Vi havde en plan til 100 mio. kr., og vi er nået knap halvdelen af planen. Og for det tredje er vores veje, stier og grønne område noget, som virkelig trænger til et væsentligt løft. Men nu skal vi forhandle med alle partierne, som naturligvis også kommer med deres ønsker siger Thomas Adelskov.