Borgmester: Plusser og minusser ved broen

- Men omvendt så vil en fast forbindelse fra Kalundborg unægteligt også være et plus for virksomheder og borgere i Odsherred, som vil få en lettere adgang til det jyske, men også rekrutteringsmæssigt i forhold til medarbejdere vil det give nogle muligheder, og broen kan så også give beskæftigelsesmæssige muligheder for borgere i Odsherred. Set fra min stol er der både noget, der trækker fra ved en sådan beslutning, og noget, der giver noget. Men broen har lange udsigter, så det er jo ikke sådan, at man skal vinke farvel til færgerne i morgen, bemærker Thomas Adelskov.