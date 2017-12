Borgmester: Patienter sendes for hurtigt hjem igen

Odsherred: - Jeg synes nok, sygehusene i mange tilfælde er blevet for hurtige til at udskrive især de ældre patienter, siger borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov (S).

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der - til trods for en betydelig stigning i antallet af indlæggelser de sidste 10 år - samtidig er sket et fald i antallet af sengedage. På landsplan har der siden 2006 været en stigning i antallet af indlæggelser på 14,7 procent. Odsherred og Holbæk Kommuner skiller sig ud med markante stigninger på henholdsvis 30,3 og 34,7 procent flere indlæggelser.

- Vi er en af de kommuner med landets ældste befolkningsgennemsnit. Det forklarer også, hvorfor her er flere indlæggelser. Odsherred er blevet en foregangskommune på området, fordi vi har lavet en række forebyggende initiativer. Blandt andet har vi indrettet et palliativt afsnit og akutfunktion på Lynghuset i Højby, siger Thomas Adelskov.

På landsplan har der været et fald i antallet af sengedage på over 20 procent. For borgere i Holbæk Kommune er antallet af sengedage faldet med 2,47 procent og i Odsherred Kommune med 12,2 procent. Der er altså tale om færre indlæggelsesdage trods et stigende antal patienter over de sidste 10 år.