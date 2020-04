Borgmester: Odsherred går en hård tid i møde

- Regeringen kom med en hård melding, for vi er nok mange, som håbede, at der, efterhånden som vi nærmede os sommeren, var der ved at være fod på det. Aflysningerne kommer til at få rigtig stor betydning, både økonomisk og for de mange frivillige. Vi kommer til at gå en hård i møde i Odsherred, men det er svært at få et overblik over det hele endnu. Det er om foråret og sommeren, at vi tjener de fleste penge i form af turister, der kommer og handler. De bruger vores mange tilbud, men det kan de så ikke i år, og det er for eksempel en stor udfordring for Odsherred Zoo Rescue at klare sig igennem dette, siger han.