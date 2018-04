Det er uvist om der i fremtiden kommer assistance, hvis en storm igen rammer kysten ud for Rørvig. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgmester: Lodsejere må sikre sig mod oversvømmelser

Odsherred - 06. april 2018 kl. 14:19 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rørvig: Vestsjællands Brandvæsen har meldt ud, at borgerne i Rørvig ikke skal forvente en udrykning som den i 2016, hvor der blev lagt water tube ud ved kysten i Rørvig, da stormen Urd truede med at presse havvand ind over land. Brandvæsenet fik efterfølgende en regning på 257.000 kroner fra Hovedstaden Beredskab, for assistance ved indsatsen. Det fik beredskabsdirektør Helle Søeberg til i Nordvestnyt torsdag, at slå fast, at brandvæsenet vil anmode den lokale kommunen om at dække udgifterne, inden man i fremtiden rykker ud til stormsflodsvarsler. Borgerne i Rørvig skal dog ikke forvente, at Odsherred Kommune vil dække udgifter til water tubes eller andet i den forbindelse.

- Det er den enkelte lodsejer, som selv har pligt til at sikre sig. Så jeg vil anbefale borgerne i Rørvig, at gå sammen om, at få etableret et dige, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Der har været holdt borgermøder i Rørvig om et kommende dige, men borgerne formåede ikke at blive enige om, hvordan et digepropjekt skulle finansieres.

- Vi var fra kommunens side villige til at stille kommunegaranti for lån til et digeprojekt, men det skulle være lodsejerne selv, som finansierede det, siger Thomas Adelskov.

Han fortæller, at et nyt takstkatalog fra staten giver et bedre overblik over omkostninger i forbindelse med digebyggeri.

- Men Rørvig bliver næppe stormflodssikret, før der opnås større enighed, forudser borgmesteren.