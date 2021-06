Affaldssorteringen i Odsherred Kommune kan måske klares af kommunen selv eller af det kommunalt ejede Odsherred Forsyning. Det foreslår borgmester Thomas Adelskov (S), Foto: Torben Andersen

Borgmester: Kommunen eller forsyningen kan stå for affaldshåndteringen

Odsherred - 10. juni 2021 kl. 17:09 Af Torben Andersen

Borgmester Thomas Adelskov (S) kaster sig nu ind i den livlige affaldsdebat, som har kørt i denne uge.

Han har sendt et brev til sine byrådskolleger, hvori han foreslår, at byrådet ikke skal træffes en beslutning på sit næste møde, men i stedet skal tage fat på en større debat, nemlig om hvem skal stå for opgaven med at hente affaldet i Odsherred.

Et flertal i miljø-og klimaudvalget vedtog i tirsdags en model for affaldssorteringen, men Socialdemokratiet ønskede sagen taget af bordet, så borgerne blev hørt og inddraget i processen. Flertallet bag beslutningen, Venstre, Nyt Odsherred, DF og Enhedslisten, traf ikke mindst beslutningen, fordi forvaltningen havde oplyst, at man ikke kunne komme med på et fællesudbud med andre kommuner, hvis man udskød afgørelsen - og derved ville man få en dyrere løsning.

Socialdemokratiet krævede samtidig sagen i byrådet.

Thomas Adelskov skriver i sit brev: »Imidlertid er det min opfattelse at spørgsmålet om vores bidrag til den grønne omstilling, mindre forbrug, mere genbrug og affaldssortering har stor opmærksomhed blandt vores borgere, der gerne vil involveres i drøftelser med os som politikere, inden vi træffer vidtrækkende beslutninger som vil stå i en del år fremad«.

Han ønsker desuden at se på, om der er andre muligheder for kommunen: »Jeg synes samtidig med den konkrete diskussion om sortering, spande og biler, giver et interessant vindue for at byrådet løfter blikket lidt højere og drøfter selve organiseringen og affaldsopgavens placering«.

Han spørger, om tiden ikke er inde til at se på en løsning, der både giver den bedste pris og flere lokale arbejdspladser. »Jeg synes det er tid, her 14 år efter kommunens tilblivelse at overveje om ikke en forankring i kommunen eller i det kommunalt ejede Odsherred Forsyning er en bedre mulighed«.