Borgmester: Havvindmøller er ikke nok til at dække behovet

27. maj 2021

Af Marianne Nielsen

På Lammefjorden syd for Grevinge, hvor Momentum Energy Invest gerne vil placere tre-fire vindmøller, står allerede en del vindmøller, og når borgmesteren kigger på kortet over Odsherred, så ser han ikke mange alternative steder, hvor eventuelle vindmølle ville kunne placeres, uden at det går ud over turisme-erhvervet.

- Jeg kan se, at mange mener, at vi skal placere vindmøller ude i havet, men hvis jeg ser rundt på vores kyst, så er jeg ikke interesseret i, at de skal stå der. Men vi har tidligere peget på Sjællands Rev som en mulighed, men det ændrer nok ikke ved behovet for flere vindmøller på land, hvis man skal kunne levere strøm til alle de el- bier, der sælges nu. Der bliver også en opgave der, som vi kommer til at påtage os, siger Thomas Adelskov (S).

Historisk modvind i byråd

For snart 11 år siden vendte et flertal i det daværende byråd tommelfingeren nedad til at give dispensation til at placere flere vindmøller på Lammefjorden, sådan som lokalplanen gav mulighed for.

Men måske er der mere medvind nu, hvor klimadagsordenen er rykket frem i forreste række, vurderer Thomas Adelskov.

- Jeg tror, tiden er en anden end dengang, hvor Socialdemokratiet og SF kom i mindretal i byrådet. Jeg tror, tiden er til, at vi tager vores del af ansvaret, og jeg tror og håber på, at der i byrådet nu er en noget anden tilgang til vores forpligtigelse til at bidrage til at nå nogle klimamål i Odsherred Kommune. Derfor tror jeg, at der er basis for at kigge på de sager igen, vurderer han, men siger samtidig, at der godt kan gå »et stykke tid endnu«, før der kommer en konkret realitetsbehandling af forslaget om vindmøller på Lammefjorden.