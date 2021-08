Borgmester Thomas Adelskov (S) lægger op til, at kommunen skal hjemtage de grønne områder, som frem til udgangen af 2023 er privatiseret. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgmester: Grønne opgaver skal hjem til kommunen

Odsherred - 08. august 2021 kl. 11:44 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Står det til borgmester Thomas Adelskov (S), skal Odsherred Kommune fra 2024 igen stå for vedligeholdelsen af de grønne områder i herredet.

- Jeg forestiller mig, at vi til budgetforhandlingerne kan gå efter at få en principiel beslutning om, at vi får de grønne områder hjem til kommunen. Det vil være Socialdemokratiets prioritet, siger Thomas Adelskov, som siger, at en principaftale i august vil forpligte de partier, der er med, når det nye byråd træder sammen i januar 2022.

Da kommunen i forbindelse med et budgetforlig for næsten 10 år siden valgte at privatisere det grønne område, skete det efter et ønske fra Venstre og De Konservative. Privatiseringen betød, at kommunen i princippet kunne spare omkring to mio. kr. om året.

Men Thomas Adelskov siger, at kommunen ikke længere spare disse penge.

-I de følgende år måtte vil lave flere forskellige tillægsbevillinger, fordi der var ting, der ikke var kommet i orden. Samtidig måtte vi ansætte flere medarbejdere i kommunen til at kontrollere og lave bestillinger til den private leverandør. I år har vi også givet ekstra penge til området. Men ser man på, hvordan det ser ud i Odsherred lige nu, så synes jeg ikke, at ordningen virker, Vi har ikke sparet penge, og vi har ikke fået et bedre serviceniveau, siger han.

- Jeg synes ikke, at den private aktør er hurtig nok til at reagere på de ting, der ikke fungerer. Da kommunen havde området, kunne vi reagere meget hurtigere. Hvis vi selv har opgaven, kan vi fra dag til dag flytte medarbejdere hen, hvor det er nødvendigt, siger Thomas Adelskov.