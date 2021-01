Borgmester: For lidt plads til familielivet i politik

Selv om det kom som en overraskelse for borgmester Thomas Adelskov, at Mathias Hansen (V) mandag aften valgte at melde ud, at han trak sig som formand for Venstres gruppe i byrådet, så kommer det ikke bag på borgmesteren, at det er sket af hensyn til den nu tidligere gruppeformands familie.

- De møder ligger som regel om aftenen, som ofte er det eneste tidspunkt, hvor børnefamilien er samlet. Så vi har diskuteret, om man som politisk folkevalgt i højere grad skulle have lov til at holde fri fra sit arbejde i dagtimerne, for at deltage i møder, frem for at ligge møder om aftenen, hvor det går ud over familien, siger Thomas Adelskov.