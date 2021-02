Dansk Tang er et fantastisk erhvervseventyr, mener borgmester Thomas Adelskov (S), som har taget sagen om sendrægtig sagsbehandling i Kystdirektoratet op med folketingspolitikere. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgmester: Det er møg-frustrerende

Odsherred - 10. februar 2021 kl. 15:08 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Både Odsherred Kommune, grundejerforeningen og Dansk Videncenter for Tang har tilkendegivet støtte til at etablere et tangbrug i bugten ud for Anneberg ved Nykøbing, og borgmester Thomas Adelskov (S) lægger ikke skjul på sin holdning til Kystdirektoratets afslag og den langsommelige sagsbehandlingstid.

- Jeg synes det er møg frustrerende. Jeg har drøftet deres udfordringer med Dansk Tang og tidligere også skrevet til ministeren. I min optik er Dansk Tang et fantastisk erhvervseventyr der på alle måder rammer den grønne dagsorden og burde have myndighedernes fulde bevågenhed og opbakning, udtaler han til Nordvestnyt.

Senest har borgmesteren holdt et møde med Dansk Tang og et par af de lokalt valgte folketingsmedlemmer, Jacob Jensen (V) og Rasmus Horn Langhoff (S) for at få dem til også at lægge pres på miljøminister Lea Wermelin og bidrage til en løsning.

- Jeg har rejst det for ministeren, og gjort hende bekendt med det lokale projekt, og hvilken værdi det vil have for Odsherred, siger Rasmus Horn Langhoff, der er partiets sundhedsordfører.

